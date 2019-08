Actualidade

O lucro da Mota-Engil atingiu no primeiro semestre os 8 milhões de euros, depois de um resultado líquido consolidado atribuível ao grupo de 5.740 milhões de euros em igual período do ano passado, ou seja mais 42%.

No primeiro semestre do ano, a dívida líquida atingiu os 1.067 milhões de euros, um aumento de cerca de 112 milhões de euros face a 31 de dezembro de 2018, de acordo com os dados comunicados pela empresa e divulgados hoje pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Mota-Engil justifica o aumento da dívida líquida, nomeadamente "pelo elevado nível de investimento executado e pela própria sazonalidade típica do negócio".