Actualidade

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, pede aos políticos da Guiné-Bissau para "transcenderem interesses individuais e partidários" e olharem para interesses comuns benéficos para a população, num relatório consultado hoje pela Lusa.

António Guterres pede também o fim das tensões políticas, num ciclo de instabilidade que considera ser "repetitivo" no país, segundo o relatório sobre os últimos seis meses para o Conselho de Segurança da ONU.

O chefe da organização internacional encoraja os membros eleitos do Parlamento "a estarem atentos aos seus deveres para com o povo da Guiné-Bissau e a transcenderem os interesses individuais e partidários em prol do interesse coletivo e da estabilidade do país".