Euro2020

Daniel Carriço, Renato Sanches e Podence foram hoje chamados à seleção portuguesa de futebol para os jogos na Sérvia, em 07 de setembro, e na Lituânia, três dias depois, para o Grupo B de qualificação para o Euro2020.

O defesa central do Sevilha e o médio do Lille regressam à equipa das 'quinas', enquanto o avançado do Olympiacos integra pela primeira vez uma convocatória da seleção principal.

Relativamente à fase final da Liga das Nações, o selecionador Fernando Santos deixou de fora o avançado luso-brasileiro Dyego Sousa, que alinha nos chineses do Shenzhen.