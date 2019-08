Euro2020

O selecionador português de futebol assumiu hoje que Portugal tem de vencer os restantes seis jogos de qualificação para o Euro2020 e negou qualquer alteração no estatuto de João Félix, apesar da transferência para o Atlético de Madrid.

"Aqui ninguém joga por causa do dinheiro, joga por aquilo que eu acho que vai dar à equipa. Há apenas um jogador que está à margem, que é o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é indiscutível aqui e em qualquer equipa. Todos os outros são jogadores que eu acho que têm potencial para jogar. Se a transferência é alta ou baixa, isso não interessa", afirmou Fernando Santos.

O técnico, de 64 anos, falava aos jornalistas em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, depois de ter anunciado os 25 convocados para a dupla jornada com Sérvia e Lituânia, do Grupo B de apuramento para o próximo Europeu.