Eleições

O líder do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, disse hoje que concorda com "tudo o que seja para afastar a esquerda do poder", reagindo assim à possibilidade de uma "geringonça à direita" no poder central, mas afastou esse cenário no arquipélago.

"Portugal não cresce economicamente. Está estagnado e está preso a uma coligação de esquerda que não tem futuro, nem traz futuro aos portugueses. Os portugueses andam a ser enganados", afirmou Miguel Albuquerque, à margem da apresentação do manifesto eleitoral do PSD/Madeira para as regionais de 22 de setembro, no Funchal.

O líder social-democrata considerou que na região autónoma não vai ocorrer qualquer coligação à direita, porque o PSD "vai ganhar as eleições", mas ao nível nacional admitiu essa possibilidade.