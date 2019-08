Actualidade

A delegação do PS no Parlamento Europeu lamentou hoje a ausência de convites a dirigentes e deputados socialistas para participar num seminário em Monsaraz organizado pela Representação em Portugal da Comissão Europeia, queixando-se de que tal atitude é recorrente.

Numa nota assinada pelo líder da delegação socialista portuguesa à assembleia europeia, Carlos Zorrinho, os eurodeputados do PS, saudando a realização do evento SummerCEmp, a decorrer em Monsaraz até sexta-feira, associam-se todavia "à estranheza pela ausência de qualquer convite para a participação na iniciativa de qualquer dirigente ou deputado do PS", já expressa por carta pela secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes.

A representante da Comissão Europeia em Portugal, Sofia Colares Alves, respondeu na quarta-feira às críticas de PCP e PS, a propósito do SummerCEmp, argumentando que o encontro que decorre em Monsaraz "não é um espaço de campanha eleitoral" e que não são convidados partidos políticos, mas sim "personalidades que exercem cargos políticos."