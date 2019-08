Actualidade

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu 2,0% no segundo trimestre, uma revisão em baixa da primeira estimativa de 2,1%, de acordo com a segunda estimativa do Gabinete de Análise Económica (BEA) hoje divulgada.

"O Produto Interno Bruto real dos Estados Unidos aumentou a uma taxa anual de 2,0% no segundo trimestre de 2019, de acordo com a segunda estimativa divulgada pelo Gabinete de Análise Económica. No primeiro trimestre, o PIB real aumentou 3,1%", pode ler-se na nota divulgada pela BEA.

De acordo com a agência governamental norte-americana, "a estimativa hoje divulgada é baseada em fontes mais completas do que aquelas disponíveis para a estimativa adiantada no mês passado", na qual a BEA estimou um crescimento económico de 2,1%.