Actualidade

Portugal vai formalizar, na sexta-feira, a candidatura ao Centro Europeu de Excelência para Combate às Ameaças Híbridas, pretendendo ter instrumentos de defesa para "reduzir as vulnerabilidades" em fenómenos como a desinformação ou os ciberataques, revelou hoje o Governo.

"Resulta de um processo nacional, em Portugal, de reconhecimento que as ameaças híbridas são uma prioridade e, portanto, tentamos não só adaptarmo-nos do ponto de vista interno, mas aprender com as boas práticas e perceber o que podemos utilizar", avançou à agência Lusa a secretária de Estado da Defesa Nacional, Ana Santos Pinto.

Falando à Lusa no final da reunião dos chefes da Defesa da UE, que decorreu em Helsínquia, no âmbito da presidência finlandesa da União, a governante notou que "não é possível, nacionalmente, responder às ameaças híbridas", pelo que o objetivo de aderir a este centro europeu é "diminuir a vulnerabilidade perante potenciais ataques".