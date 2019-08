Actualidade

O futebolista holandês Virgil van Dick foi hoje eleito o jogador do ano da UEFA, tornando-se no primeiro defesa a conquistar o prémio, para o qual tinha a concorrêncioa dos inevitáveis Messi e Cristiano Ronaldo.

O defesa-central do Liverpool e da seleção holandesa era claramente o 'outsider' do grupo, mas as suas prestações na caminhada dos 'reds' para a conquista da sua sexta Liga dos Campeões e na campanha do clube na Liga inglesa, a qual terminou atrás do campeão Manchester City, foram determinantes nesta vitória individual.

Como jogadora do ano da UEFA foi eleita a defesa-direita inglesa Lucy Bronze, que alinha nas francesas do Lyon, tendo superado outras duas companheiras da equipa que conquistou a Liga dos Campeões feminina, a norueguesa Ada Hegerberg e a francesa Amandine Henry.