A organização ambientalista Associação Natureza Portugal (ANP), parceira da internacional WWF, contestou hoje o abate de sobreiros para a construção das barragens do Alto Tâmega e pediu medidas compensatórias que garantam as perdas de biodiversidade.

A ANP/WWF (World Wide Fund for Nature) disse, em comunicado, opor-se à decisão do Governo de permitir à espanhola Iberdrola avançar com o abate de mais de 1.145 sobreiros localizados em área inundável das barragens de Daivões e Alto Tâmega, duas das três barragens que compõem o Sistema Eletroprodutor do Tâmega.

Para a organização, os sobreiros que serão "sacrificados fazem parte de uma mancha de floresta de uma das espécies mais importantes em Portugal".