LE

Um 'bis' de Ricardo Horta próximo do fecho da primeira parte permitiu hoje ao Sporting de Braga vencer em Moscovo o Spartak 2-1, assegurando o apuramento para a fase de grupos da Liga Europa de futebol.

Os 'arsenalistas', que já tinham vencido na primeira mão, em Braga, por 1-0, com outro golo de Ricardo Horta, viram hoje o seu avançado marcar mais dois tentos, aos 42 e 45+2, 'arrumando' de vez com as aspirações russas, tendo Bakaev, aos 89, anotado o tento de 'honra' do Spartak na eliminatória.

O Sporting de Braga junta-se assim, no sorteio de sexta-feira no Mónaco, aos já apurados FC Porto e Sporting, enquanto o Vitória de Guimarães disputa ainda hoje o seu jogo da segunda mão, recebendo os romenos do FCSB.