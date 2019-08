Timor-Leste/20 anos

O Governo português felicitou hoje o povo e o executivo de Timor-Leste por ocasião do 20.º aniversário do referendo de 30 de agosto de 1999, considerando que se tratou de um "passo fundamental" no caminho para a independência.

"O referendo em Timor-Leste foi um marco histórico para a promoção do princípio da autodeterminação dos povos, da liberdade, da democracia e dos direitos humanos na comunidade internacional. Foi um momento alto da história das Nações Unidas e o culminar de um longo e doloroso percurso, feito de enormes sacrifícios por parte do povo timorense", refere um comunicado do gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

O documento salienta que Timor-Leste contou com a "perseverança da diplomacia portuguesa e a solidariedade incondicional de todo o povo português", em especial nos momentos mais difíceis.