Actualidade

A seleção portuguesa de futebol feminino foi goleada na quinta-feira pelos Estados Unidos por 4-0, num encontro particular que bateu o recorde de assistência em jogos caseiros da bicampeã mundial.

Perante 49.504 espetadores no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, no estado Pensilvânia, Tobin Heath (quatro minutos), Morgan Brian (18), Carli Lloyd (52) e Allie Long (82) acentuaram o domínio do país que lidera o 'ranking' da FIFA e revalidou o título mundial feminino no início de julho, ao bater na final a Holanda por 2-0, em França.

Consciente da diferença de patamares qualitativos, Portugal, 30.º colocado da hierarquia, entregou a iniciativa aos Estados Unidos desde os primeiros instantes e apostou na velocidade Diana e Jéssica Silva para explorar saídas rápidas em contra-ataque, ainda que sem inquietar a área adversária.