Brexit

O governo britânico anunciou hoje que vai intensificar as negociações com a União Europeia (UE) para tentar chegar a um novo acordo para o 'Brexit'.

A partir da próxima semana, a equipa de negociadores liderada pelo embaixador David Frost vai passar a encontrar-se duas vezes por semana com colegas da UE, existindo a possibilidade de reuniões técnicas adicionais, adiantou, num comunicado, o gabinete do primeiro-ministro, Boris Johnson.

"Eu disse desde o meu primeiro dia no cargo que estamos prontos para trabalhar de uma forma enérgica e determinada para chegar a um acordo. Embora tenha sido encorajado pelas minhas discussões com os líderes da UE nas últimas semanas de que existe uma vontade de falar sobre alternativas à solução [para a Irlanda do Norte] antidemocrática, agora é hora de os dois lados acelerarem o ritmo", afirmou o sucessor de Theresa May.