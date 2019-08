Timor-Leste/20 anos

Os primeiros-ministros de Timor-Leste e da Austrália formalizaram hoje, com uma simbólica troca de notas diplomáticas em frente ao Palácio do Governo em Díli, a entrada em vigor do tratado de fronteiras marítimas no Mar de Timor.

Taur Matan Ruak e Scott Morrison trocaram os documentos na curta cerimónia organizada para coincidir com as comemorações dos 20 anos do referendo da independência de Timor-Leste.

"Com este ato de Troca de Notas Diplomáticas entre a Austrália e Timor-Leste, iniciamos um novo capítulo das relações bilaterais entre os nossos dois países. Um momento que demonstra a nossa firme vontade mútua de alcançar um acordo justo e equitativo, após um processo negocial bem-sucedido", afirmou o chefe do Governo timorense.