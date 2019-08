Papa/Moçambique

A igreja católica apelou hoje em Maputo para que não se faça campanha eleitoral durante a visita do Papa Francisco a Moçambique, de 04 a 06 de setembro.

A campanha eleitoral para as eleições gerais de 15 de outubro arranca no sábado e o bispo auxiliar de Maputo, António Juliasse, fez hoje, em conferência de imprensa, um apelo para que "não se misturem as coisas".

A visita vai decorrer "num período de campanha e o santo padre veio encontrar-se com todo o povo moçambicano", realçou.