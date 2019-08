TimorLeste/ 20 anos

O Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, destacou hoje o papel de Portugal ao lado do povo timorense na luta pela autodeterminação, 20 anos depois do referendo que conduziu à independência do país.

Numa mensagem publicada hoje no 'site' da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa diz que "Portugal esteve sempre ao lado do povo timorense nesse esforço imenso, empenhando-se em prol de uma causa que alguns julgaram perdida, mas que a tenacidade e a esperança vieram coroar de êxito".

O chefe de Estado português deixou uma palavra de "reconhecimento profundo" a todos os que em Portugal ajudaram o povo timorense nas suas lutas pela independência.