O Sporting vai defrontar os holandeses do PSV Eindhoven, os noruegueses do Rosenborg e os austríacos do LASK no Grupo D da Liga Europa de futebol, ditou o sorteio hoje realizado no Mónaco.

A fase de grupos da Liga Europa, que vai contar pela primeira vez com quatro equipas portuguesas, vai ser disputada entre 19 de setembro e 12 de dezembro.

A final da competição está marcada para Gdansk, na Polónia, para 27 de maio de 2020.