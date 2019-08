Timor-Leste/20 anos

António Sampaio, da Agência Lusa

Díli, 30 ago 2019 - Música que marcou momentos da luta de Timor-Leste pela independência, incluindo o tema 'Timor', cantado por Luis Represas, com focos de telemóveis a simbolizarem velas, marcou hoje as cerimónias oficiais dos 20 anos do referendo de 1999.

A cor musical e das danças tradicionais foi a tónica lúdica numa cerimónia onde se homenagearam os muitos que lutara para Timor-Leste ser independente e onde se ouviu uma curta mensagem do secretário-geral da ONU, António Guterres.