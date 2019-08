Actualidade

Os proprietários criticaram hoje o sistema de atualização das rendas, por estabelecer uma "distorção enorme" entre contratos antigos e novos contratos, enquanto os inquilinos apoiam o atual mecanismo, considerando que o aumento previsto para 2020, em 0,51%, "é insignificante".

"É um sistema de atualização que não faz sentido, porque nada tem a ver com a evolução do preço das rendas", afirmou o presidente da Associação Lisbonense de Proprietários (ALP), Luís Menezes Leitão, em declarações à agência Lusa, indicando que as estimativas da inflação, com a variação média do índice de preços, "excluem a habitação".

Segundo o representante dos proprietários, "as rendas estão a disparar para novos arrendamentos, enquanto os arrendamentos antigos têm atualizações de valores irrisórios".