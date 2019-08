Judo/Mundiais

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou hoje o judoca Jorge Fonseca pelo título mundial conquistado na categoria -100 kg, em Tóquio, numa nota publicada na sua página oficial na Internet.

"O Presidente da República felicita o judoca Jorge Fonseca que se sagrou campeão do mundo na categoria -100kg no campeonato do mundo de judo que decorre em Tóquio, no Japão", lê-se na mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa.

O Chefe de Estado estendeu as felicitações à judoca Bárbara Timo, pela medalha de prata conquistada na quinta-feira em -70kg, e desejou aos restantes atletas portugueses ainda em prova os "maiores sucessos até ao final da competição".