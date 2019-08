Actualidade

O despiste de um automóvel ligeiro de passageiros provocou hoje um morto e dois feridos ligeiros na autoestrada A10, na zona do Carregado, no concelho de Alenquer, disse fonte dos bombeiros locais à agência Lusa.

O comandante dos bombeiros de Alenquer, Rodolfo Baptista, afirmou à agência Lusa que, na sequência do despiste da viatura na A10, no sentido Carregado-Arruda dos Vinhos, no distrito de Lisboa, as três vítimas ficaram encarceradas.

Uma das vítimas, um homem de 72 anos, morreu no local e outras duas - uma mulher de 74 anos e um homem de 42 - sofreram ferimentos ligeiros.