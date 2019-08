Actualidade

O canoísta olímpico José Carvalho, em C1, e Antoine Launay, em K1, apuraram-se hoje para as meias-finais da Taça do Mundo de slalom da Alemanha, objetivo falhado por Ivan Silva e Frederico Alvarenga em caiaque.

José Carvalho começou por ter o 36.º registo entre os 42 participantes na primeira manga, que qualificava 20, sendo obrigado a um segundo percurso, que apurava mais 10, e no qual ficou em primeiro entre os 22 pretendentes, com 110,62 segundos.

A semifinal disputa-se no sábado e os 10 melhores entre os 30 competidores vão discutir as medalhas no mesmo dia.