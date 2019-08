Actualidade

O treinador Vítor Oliveira anunciou hoje a chegada do defesa Fernando Fonseca ao Gil Vicente, na conferência de antevisão à partida com o Vitória de Setúbal, no sábado, da quarta jornada da I Liga de futebol.

"Alternativa para o lado direito da defesa? Já temos. É o Fernando Fonseca e vai treinar hoje connosco", limitou-se a referir o técnico gilista, sem detalhar pormenores acerca do negócio.

Fernando Fonseca, de 22 anos, formou-se nas camadas jovens do FC Porto e realizou cinco partidas pela formação secundária dos 'dragões' na última temporada, após ter evoluído ao serviço do Estoril Praia na elite do futebol nacional.