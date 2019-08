Actualidade

Os Serviços de Nefrologia, Oncologia Pediátrica e o Centro de Referência de Oncologia Pediátrica do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) obtiveram certificação da Direção Geral da Saúde, foi hoje anunciado.

"O reconhecimento da qualidade destes serviços do CHUC, com o qual o conselho de administração se congratula, espelha o saber, a competência, o empenho e a dedicação com que os seus profissionais enfrentam os desafios clínicos, e da incorporação do novo conhecimento médico na prática diária", frisou Fernando Regateiro, presidente do conselho de administração, citado num comunicado enviado à agência Lusa.

O responsável do centro hospitalar salienta que, "só desta forma, é possível aperfeiçoar os processos, melhorar os cuidados prestados aos doentes e promover a confiança dos cidadãos".