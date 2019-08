Actualidade

A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) solicitou a intervenção da Polícia Judiciária (PJ) e de outras entidades para averiguar eventuais situações de desvio de medicamentos com testosterona utilizados no circuito legal para circuitos paralelos.

Esta iniciativa divulgada hoje em comunicado pelo Infarmed surge numa altura em que o ator e modelo Ângelo Rodrigues, de 31 anos, se encontra em coma induzido no Hospital Garcia de Orta, em Almada, com uma infeção generalizada, alegadamente por se ter injetado com produtos contendo testosterona para melhorar o aspeto físico.

O pedido do Infarmed surge também no dia em que o jornal Correio da manhã noticiou que há "milhares [de jovens] agarrados às drogas de ginásio", incluindo a testosterona.