Actualidade

A DIA Portugal garantiu hoje que o atum em óleo de girassol, fabricado pela Frinsa, que foi possivelmente contaminado com a toxina botulínica, que provocou um surto de intoxicação alimentar em Espanha, não é comercializado em Portugal.

"O produto atum em óleo de girassol, fabricado pela Frinsa, não é comercializado no nosso país", informou, em comunicado, o grupo.

Em causa, está o atum em conserva no formato "RO 900" de óleo de girassol, da marca DIA, com o número de lote 19/154 023 02587, com data de consumo preferencial até 31/12/2022.