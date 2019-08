Eleições

O presidente do PSD disse hoje, em Rio Maior (Santarém), que "um bom resultado do PSD na Madeira é, seguramente, ganhar com maioria absoluta".

Declarando que o seu partido tem "fortes hipóteses" de ter um bom resultado nas eleições regionais na Madeira, Rui Rio admitiu, contudo, que "ganhar sem maioria absoluta também é um resultado positivo, porque é ganhar".

"Penso que temos fortes hipóteses de termos um resultado muito acima daquilo que durante algum tempo se pensou, mas também é preciso perceber que, quando alguém sucede a um líder muito forte (...), é dificílimo", afirmou, apontando os exemplos de Sá Carneiro, Mário Soares e, na Madeira, Alberto João Jardim.