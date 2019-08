Actualidade

O golo de Heriberto, aos 58 minutos, bastou hoje ao Boavista para vencer em casa do Belenenses SAD por 1-0, em jogo da quarta jornada da I Liga de futebol, disputado no estádio Nacional.

Com esta vitória, os 'axadrezados' sobem para a liderança isolada da prova com oito pontos, mas mais um jogo disputado do que Sporting e Famalicão, que ainda vão disputar o seu encontro desta ronda, enquanto os 'azuis' estão no 15.º lugar com dois pontos.

