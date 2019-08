Actualidade

Dezoito garagens em ilha cabo-verdiana, cujos arredores serviam para prática de sexo, consumo de droga ou depósito de lixo, foram as telas para 22 artistas, que as transformaram numa galeria a céu aberto e agora são grande atração turística.

Pertencentes à Câmara Municipal de São Vicente, o bloco de garagens fica no bairro de Monte Sossego, o mais populoso e um dos mais nobres do Mindelo, e são arrendadas aos moradores, entre eles do denominado Prédio 2000, um imponente edifício de nove andares mesmo em frente, que é avistado a partir de quase todos os bairros da cidade.