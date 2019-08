Actualidade

Operadores marítimo-turísticos de São Miguel juntaram-se à greve estudantil pelo clima para lutar contra a sobre-exploração dos recursos marinhos e pediram a proteção das zonas costeiras e uma melhor fiscalização do mar dos Açores.

A ideia era formar um cordão humano no passeio marítimo ao longo das Portas do Mar, em Ponta Delgada, mas acabou por ser um pequeno ajuntamento, que, no final de tarde desta sexta-feira, reuniu cerca de duas dezenas de pessoas para alertar para a sobre-exploração dos recursos marinhos.

A organização partiu do núcleo da greve estudantil pelo clima de São Miguel, liderado por Ada Pousa, de 17 anos, e contou com a adesão de operadores marítimo-turísticos.