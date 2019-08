Ébola

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, inicia hoje uma visita de três dias à República Democrática do Congo (RDCongo), num apelo para continuar os esforços na luta contra o Ébola.

António Guterres quer mostrar a sua solidariedade pessoalmente para com o Governo e povo da RDCongo, que se deparam com o décimo surto de Ébola, que já matou mais de 2.000 pessoas desde agosto do ano passado, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

A agenda de hoje do secretário-geral da ONU inclui a cidade de Goma, uma das mais afetadas pelo Ébola, com várias reuniões de caráter humanitário e conversações sobre as atividades da Missão de paz das Nações Unidas na RDCongo, MONUSCO.