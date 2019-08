Actualidade

Milhares de manifestantes desfilam hoje nas ruas de Hong Kong, num claro desafio à proibição de um protesto decretado pelas autoridades, no dia em que se assinalam cinco anos em que a China recusou o sufrágio universal no território.

Sob os pretextos de estarem a efetuar uma manifestação religiosa para "rezar pelos pecadores" e de irem às compras em grupo, os manifestantes ignoraram os avisos da polícia para não realizarem qualquer protesto, sob pena de arriscarem até cinco anos de prisão.

As milhares de pessoas marcham perto do parlamento e do Gabinete de Ligação de Pequim em Hong Kong, entoando cânticos 'religiosos' e as habituais palavras de ordem associadas às cinco reivindicações do movimento pró-democracia.