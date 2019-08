Actualidade

O antigo primeiro-ministro José Sócrates diz ser "insuportável assistir, sem reagir" ao que considera serem "os ataques" que o atual primeiro-ministro faz "à história do PS e aos anteriores governos socialistas", nomeadamente às maiorias absolutas.

As críticas de José Sócrates, expressas num artigo de opinião publicado hoje no semanário Expresso, surgem em reação às declarações do primeiro-ministro e secretário-geral socialista, António Costa, numa entrevista em que afirmou que "os portugueses têm má memória das maiorias absolutas, quer as do PSD quer a do PS".

"Sim, não têm boa memória da maioria absoluta do PS, nem terão --- pelo menos enquanto a direção do PS se mantiver apostada em desmerecê-la, juntando-se, assim, ao discurso de todos os outros partidos que têm óbvio interesse político em fazê-lo", escreve José Sócrates.