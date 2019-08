Actualidade

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou hoje que a campanha do PSD para as eleições legislativas de outubro vai ser inovadora, com mais conteúdo, menos gritaria e sem insulto ao adversário.

"Vai haver muitos menos comícios com jantares onde se come a sopa, se agita a bandeira e se bate palmas e não se ouve quem fala", disse o líder social-democrata aos jornalistas em Monchique, após a primeira ação da Festa do Pontal, com a plantação simbólica de 10 medronheiros.

Considerando que as campanhas a que os partidos se habituaram nos últimos 40 anos "descredibilizam a política", Rui Rio sublinhou que é preciso trazer um novo discurso "com mais "moderação, equilíbrio e racionalidade".