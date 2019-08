Actualidade

O ex-vice-presidente do CDS-PP acusou hoje o PS de já exercer "absolutamente o poder", alertando que, se alcançarem uma maioria parlamentar, os socialistas exercerão "duplamente de forma absoluta" esse poder.

"A única maioria absoluta que o PS teve em Portugal não é de boa memória, e não apenas pelo caos financeiro em que deixou o país. Não é também de boa memória porque quem devia ter denunciado não denunciou, quem devia ter falado não falou, quem devia ter travado não travou", afirmou Adolfo Mesquita Nunes, numa sessão da Universidade de Verão do PSD, sobre "Que desafios para a democracia hoje?", referindo-se ao Governo de José Sócrates.

O atual coordenador do programa eleitoral do CDS-PP considerou "surpreendente a possibilidade de se ver com candura e complacência uma maioria absoluta do PS".