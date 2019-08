Eleições

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, disse hoje na Madeira, onde decorreu o comício de reentrada, que o partido tem uma "vacina contra sondagens" e vincou que está a trabalhar para criar uma "alternativa de centro-direita" para o país.

"Temos uma vacina de iniciação no CDS, que é uma vacina contra sondagens", afirmou, num comentário à sondagem da TSF/JN, divulgada hoje, que coloca o partido com 4,5% das intenções de voto e que, no geral, afasta a possibilidade de a direita formar maioria.

"Estamos a trabalhar acreditando que há muita gente que pensa que faz sentido votar no CDS, porque faz sentido dar força a uma alternativa para o nosso país de centro-direita, que tenha arrojo, que esteja centrada nas pessoas", declarou.