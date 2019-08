Eleições

O líder do CDS-PP/Madeira e cabeça de lista às legislativas regionais, Rui Barreto, disse hoje, no comício de reentrada nacional do partido, que pretende contribuir para acabar com as maiorias absolutas na região autónoma nas eleições de 22 de setembro.

"A Madeira é governada há 43 anos pelo mesmo partido. Maiorias absolutas transformam-se normalmente em arrogância absoluta. Por isso, nós temos no dia 22 de setembro que terminar, desta vez, com as maiorias absolutas na Madeira", afirmou.

Rui Barreto falava no comício da Fajã de Ovelha, concelho da Calheta, zona oeste da Madeira, que contou com a participação da líder nacional do partido, Assunção Cristas, e várias centenas de militantes e simpatizantes.