O treinador do Benfica, Bruno Lage, disse hoje esperar um jogo difícil no terreno do Sporting de Braga, no domingo, mas espera vencer o embate da quarta jornada da I Liga de futebol.

"Trata-se de um jogo difícil, fora de portas. Acredito que seja um jogo muito competitivo, mas nós vamos com a ambição de fazer um bom jogo e vencer", disse o técnico 'encarnado', antevisão ao jogo com os bracarenses, marcada para domingo, às 21:00.

Lage assegura que a derrota com o FC Porto (2-0), na terceira ronda, já é passado e que já sabia que ia ter um ciclo de jogos difíceis no início da época.