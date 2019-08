LC

O treinador do Benfica, Bruno Lage, assinalou hoje o equilíbrio entre as equipas presentes no Grupo G da Liga dos Campeões de futebol, esperando jogos equilibrados com Zenit São Petersburgo, Lyon e Leipzig.

"É um grupo muito equilibrado com equipas muito interessantes. São equipas com sistemas táticos, diferentes, uma que que joga em '4-4-2, outra 4-3-3 e outra com uma linha de cinco [defesas]. Estou convencido de que são equipas muito interessantes de analisar e jogos muitos interessantes de seguir", afirmou o técnico 'encarnado'.

A fase de grupos da Liga dos Campeões arranca em 17 de setembro e termina em 11 de dezembro.