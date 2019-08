Moçambique/Eleições

O Presidente moçambicano e recandidato presidencial prometeu hoje promover emprego para juventude, num comício no centro de Moçambique que marca o primeiro dia de campanha.

"Para a minha juventude, a palavra que está na minha cabeça agora para os próximos cinco anos é emprego", disse Filipe Nyusi, falando para uma multidão no campo do Ferroviário da Beira, em Sofala, centro de Moçambique.

O candidato da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder desde a independência do país (1975), lembrou que a palavra-chave do seu último mandado foi paz e o país conseguiu alcançar esse objetivo, em alusão a assinatura neste mês do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional com a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo).