Actualidade

Raquel Rio (texto), Ampe Rogério (fotos) e Marcos Focosso (vídeo)

As margens do rio Cuanza, o maior de Angola, encheram-se hoje de milhares de cores, tantas como os peregrinos que se congregam na vila da Muxima para celebrarem Nossa Senhora da Conceição, mais conhecida por aqui como Mamã Muxima.

Segundo as autoridades religiosas, esta é a maior comemoração do culto mariano na África Subsaariana, num fim de semana de fé católica onde todas as estradas convergem para a Muxima, uma pequena localidade a cerca de duas horas de distância da capital angolana, Luanda.