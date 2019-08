Actualidade

O FC Porto oficializou hoje o empréstimo do guarda-redes Vaná ao Famalicão, equipa recém-promovida esta temporada à I Liga de futebol.

Em nota publicada no site oficial, os 'dragões' confirmam que o guarda-redes ruma ao Famalicão, que que lidera provisoriamente a prova, numa cedência por uma temporada.

Vaná, que chegou ao FC Porto vindo do Feirense em 2017, assumiu a titularidade na baliza 'azul e branca' no final da última temporada com o afastamento de Casillas, por problemas de saúde.