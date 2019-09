Actualidade

O Presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, pediu hoje perdão às vítimas da agressão alemã de 1939, durante uma cerimónia em Wielun, uma vila polaca onde caíram as primeiras bombas da Segunda Guerra Mundial.

"Curvo-me perante as vítimas do ataque de Wielun. Curvo-me perante as vítimas da tirania alemã. E peço perdão", declarou Steinmeier, em alemão e em polaco, na presença do seu homólogo da Polónia, Andrzej Duda.

A Polónia foi gravemente afetada pelos horrores da Segunda Guerra Mundial, perdendo seis milhões de cidadãos, incluindo três milhões de judeus.