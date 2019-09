Actualidade

A empresa gestora do metro de Hong Kong decidiu hoje suspender os serviços para o aeroporto internacional do território, um dos mais movimentados do mundo, devido aos protestos na antiga colónia britânica.

De acordo com a estação RTHK, a operadora MTR anunciou a decisão por volta das 13:30 (06:30 em Lisboa), com base num parecer do Governo e da Autoridade Aeroportuária de Hong Kong.

Manifestantes pró-democracia tinham já planeado interromper as ligações rodoviárias e ferroviárias para o aeroporto durante a tarde de hoje, um dia depois de se terem registado violentos confrontos entre a polícia e manifestantes em vários pontos da cidade.