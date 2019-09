Papa/Moçambique

O padre Tony Neves, do conselho geral dos missionários do Espírito Santo, em Roma, afirmou hoje que o Papa visitará em setembro uma África "muito pobre", mas com "mais estabilidade" e onde os católicos estão longe de ser uma maioria.

A tutelar o departamento de justiça e paz, liberdade da criação e diálogo inter-religioso dos Missionários do Espírito Santo, o padre Tony Neves, experimentado de África, afirmou, em declarações à Lusa que os três países que o líder da igreja Católica visitará entre 4 e 10 de setembro - Moçambique, Madagáscar e Ilhas Maurícias - são estados, que "no plano do desenvolvimento económico continuam muito, muito frágeis", com "sociedades muito pobres".

"Agora, acrescenta-se o facto de Moçambique ter tido o Keneth e o Idai, dois furacões que puseram o país num frangalho. Um país que já era pobre e tinha todos os problemas deste mundo e do outro, com a passagem dos furacões piorou", especificou, ressalvando, porém, que a decisão do Papa de visitar o país foi anterior.