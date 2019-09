Papa/Moçambique

O padre Tony Neves, do conselho geral dos Missionários do Espírito Santo, em Roma, afirmou hoje que um dos temas dominantes da visita papal a Moçambique será a paz, chamando a atenção do mundo para a sua importância.

"A questão do processo de paz, com o protocolo agora assinado [a 06 de agosto] e a sua implementação, bem como os danos colaterais de posições assumidas pelos militares da Renamo já após o acordo terão de ser alvo de conversas", afirmou o padre Tony Neves, em declarações à Lusa por telefone, um conhecedor da realidade de África e, em particular de Moçambique, onde viveu muitos anos.

O dossiê da paz vai, na sua opinião, "ser muito falado" durante esta viagem a Moçambique, na qual, e como sempre, o Papa terá centenas de jornalistas a ouvirem o que diz, e que "irão amplificar o que vai dizer".