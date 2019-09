Actualidade

A Associação Ibérica de Municípios Ribeirinhos do Douro (AIMRD) desenvolveu novas ferramentas interativas que ajudam os aventureiros na descida do rio Douro, desde a nascente até à foz, através da georreferenciação de 26 pontos do trajeto com imagens reais.

"O novo projeto de georreferenciação promovido pela AIMRD estende-se desde a nascente do rio Douro, nos Picos de Urbión, em Espanha, ao longo de mais de 890 quilómetros, até à foz, na cidade do Porto, dividindo-se o percurso em 26 etapas, que também podem ser feitas a pé, de bicicleta ou de canoa, sendo guiados por georreferenciação e imagens reais captadas por drone", explicou hoje à Lusa o presidente daquela entidade transfronteiriça, Artur Nunes.

A georreferenciação destes 26 pontos do rio, aliada a imagens captadas por drone, faz parte de uma estratégia de promoção turística transfronteiriça que está incluída no projeto "Flumen Durius", dotado de cerca de 1,8 milhões de euros, financiados em 75% por fundos da União Europeia através do programa de cooperação transfronteiriça INTERREG V-A Espanha-Portugal (POCTEP) 2014-2020, em desenvolvimento desde 2017.