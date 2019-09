Actualidade

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, apelou hoje aos grupos armados que cessem os ataques à população e às autoridades da República Democrática do Congo (RDCongo).

"Condeno esses crimes e apelo aos grupos armados que parem imediatamente com os ataques à população civil e às forças responsáveis pela segurança do povo congolês", afirmou António Guterres, que falava aos jornalistas em Beni, Kivu Norte.

O responsável assegurou ainda que a ONU está empenhada em trabalhar com as autoridades congolesas no combate à insegurança.