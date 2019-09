Actualidade

A líder da Juventude Social Democrata, Margarida Balseiro Lopes, comprometeu-se hoje a apresentar um projeto de lei que alargue a limitação de três mandatos consecutivos a todos os cargos políticos nos primeiros cem dias da próxima legislatura.

Esta proposta visa alargar uma limitação já existente para os autarcas a outros cargos até agora não abrangidos, como os deputados da Assembleia da República e os vereadores, e que também consta do programa eleitoral do PSD.

"As sucessivas eleições têm demonstrado que há um divórcio claro entre eleitos e eleitores. Uma das principais reivindicações que as pessoas fazem é a de esperar e desesperar pela renovação dos partidos políticos", defendeu Margarida Balseiro Lopes, que é também cabeça de lista do PSD por Leiria, na sessão de encerramento da Universidade de Verão do partido, em Castelo de Vide (Portalegre).